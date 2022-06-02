إصابة مدنيين اثنين برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب مدنيان، الخميس، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "مدنيين اثنين أصيبا بجروح خطيرة جراء تعرضهما للقنص من قبل مليشيات الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة ‎تعز".



وأوضح أن أحد الضحايا أصيب بطلقة قناص في مؤخرة الرأس والآخر أصيب في عنقه.



جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة الإنسانية التي بدأت مطلع إبريل الماضي، شهريين إضافيين.



وفي وقت سابق اليوم قال مركز تعز الحقوقي، إنه وثق مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأتين ورجل، وإصابة 29 أخرين خلال فترة الهدنة؛ جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها مليشيا الحوثي مستهدفة أحياء وقرى وشوارع مدينة تعز والمناطق الريفية المحيطة بها.



ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي، وتشير إلى مقتل وإصابة 366 طفلا في تعز برصاص قناصة الحوثيين منذ بداية الحرب وحتى أغسطس 2021.

