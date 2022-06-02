مجلس القيادة الرئاسي يؤكد موقفه الثابت إزاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة الأممية

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، التأكيد على موقفه الثابت إزاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة الأممية في البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور جميع أعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتطرق الاجتماع إلى مستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي الكبير في العاصمة المؤقتة عدن الذي أفضى إلى تجديد الهدنة الانسانية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



وأشار الرئيس العليمي إلى أنه أكد خلال اللقاءات مع المبعوثين الأممي والأميركي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، "موقف مجلس القيادة الثابت إزاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد".



وأكد مجلس القيادة حرصه على دعم كافة المساعي لإنجاح جهود مبعوث الامم المتحدة ودفع المليشيات الحوثية للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية.



وفي وقت سابق اليوم أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف على تجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين اضافيين، وتدخل حيز التنفيذ "عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم افي الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن".



وأوضح غروندبرغ في بيان أن "تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 أبريل/نيسان2022".

وقال إن "الهدنة تمثل تحولاً كبيراً في مسار الحرب تم تحقيقه من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف".



وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية.

