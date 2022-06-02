اليمن.. مقتل وإصابة 34 مدنيا في تعز بنيران مليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مركز تعز الحقوقي (غير حكومي)، الخميس، توثيق 204 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) خلال مدة سريان الهدنة الأممية.



وقال المركز في تقريره الذي حمل عنوان "تعز.. خارج نطاق الهدنة"، إن عدد الضحايا المدنيين لانتهاكات الحوثيين زاد بالمقارنة مع فترات سابقة للهدنة.



ووثق التقرير خلال الفترة من 2 ابريل حتى 31 مايو 2022، مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأتين ورجل، وإصابة 29 أخرين بينهم أطفال ونساء.



ولفت إلى أن أولئك الضحايا سقطوا جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها مليشيا الحوثي مستهدفة أحياء وقرى وشوارع مدينة تعز والمناطق الريفية المحيطة بها، بالإضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها على نطاق واسع.



ورصد التقرير تضرر 122 من الممتلكات العامة والخاصة جراء استهداف الحوثيين للأعيان المدنية والقرى والأحياء السكنية بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة ونيران القناصة طوال أيام الهدنة.



كما وثق المركز في تقريره 42 حالة نزوح وتهجير نتيجة القصف وأعمال العنف التي مارسها الحوثيون، بالإضافة إلى 6 حالات اختطاف واعتقال في ثلاث حوادث منفصلة.



واستعرض التقرير الحقوقي احصائية بعدد ضحايا الحوادث المرورية وانقلاب السيارات في الطرق البديلة بمحافظة تعز المحاصرة خلال أيام الهدنة الأممية على مدى شهرين متواصلين.



وأوضح التقرير وقوع 41 حادث مروري في الطرق البديلة التي تفرضها مليشيات الحوثي بمحافظة تعز خلال مدة الهدنة، توفي على إثرها 17 شخص وإصابة61 أخرين بعضهم أصيب بجروح بالغة.



ورصد فريق الرصد الميداني بمركز تعز الحقوقي، على مدى أيام الهدنة، وقوع 11 حادث في طريق "تعز - الأقروض - الحوبان" و 12 حادث في طريق "تعز - هيجة العبد - طور الباحة" ، و 18 حادث في "طريق حيفان - وطريق القبيطة".



وأكد مركز تعز الحقوقي أن الهدنة التي تزامن إعلانها مع دخول مدينة تعز عاماً ثامناً تحت حصار مأساوي مفروض عليها من قبل المسلحين الحوثيين لم تفلح في تخفيف معاناة السكان.



وتخضع مدينة تعز (عاصمة المحافظة) التي تحيط بها الجبال، لسيطرة قوات الحكومة الشرعية، لكن الحوثيين يحاصرونها من ثلاث جهات منذ سبع سنوات، ويقصفونها بشكل مستمر.



وفي وقت سابق الخميس، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي على تجديد الهدنة شهرين إضافيين، قبيل ساعات على انتهاء هدنة بدأت في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي

