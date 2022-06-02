انعقاد ورشة تعريفية لمشروع دعم المياه والصرف الصحي والنظافة في مديريتي تريم والعبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

عقدت بمدينة سيئون، اليوم، ورشة عمل تعريفية لمشروع دعم المياه والصرف الصحي والنظافة في حالات الطوارئ للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية في مديريتي تريم والعبر بمحافظة حضرموت نظمتها مؤسسة بناء للتنمية بتمويل من الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .



وتهدف الورشة التي شارك فيها وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ومدراء عموم مديريتي تريم والعبر ومكاتب التخطيط والشؤون الاجتماعية وصندوق النظافة والهيئتين العامة لحماية البيئة والموارد المائية وممثلين على الصحة والمياه واتحاد منظمات المجتمع المدني والوحدة التنفيذية للنازحين، إلى إستعراض أهداف وأنشطة وتوجهات عمل المشروع الذي يستهدف تحسين حصول الأشخاص في المجتمعات المتضررة من فيروس كورونا والفيضانات والصراعات بمديريتي تريم والعبر على المساعدة الطارئة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة ، وتعزيز نظافة الأفراد المعرضين للخطر و تحسين أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة المحسنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ، وتعزيز إدارة المخلفات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق المستهدفة.

و أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، على أهمية هذا المشروع للمساهمة في تخفيف الضغط على المؤسسات الخدمية نتيجة للكوارث الطبيعية أو بسبب الآثار المترتبة على عملية النزوح المستمرة الى تلك المديريتين وبقية مديريات الوادي والصحراء.

وأثريت الورشة بالنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين الذين أكدوا على عملية التنسيق المشترك مع الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة لترجمة أهداف المشروع على أرض الواقع.