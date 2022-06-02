وزير الصحة يبحث مع الصليب الاحمر سبل تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بمدينة جنيف السويسرية، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بيتر ماورير، سبل تعزيز اوجه التعاون المشترك وتدخلات الصليب الاحمر في عدد من البرامج الصحية في اليمن.



وتطرق الوزير بحيبح في اللقاء بحضور مندوب اليمن الدائم في جنيف السفير الدكتور علي مجور، والمدير التنفيذي للهيئة العليا للادوية الدكتور عبدالقادر البكري، الى اوضاع القطاع الصحي باليمن والاضرار التي لحقت به اثر الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية واستهدافها المباشر للمنشآت الصحية..مشيراً الى مايعانيه القطاع الصحي بمحافظة مأرب اثر العدوان الحوثي وحركة النازحين..مشدداً على ضرورة تفعيل مكتب الصليب بمحافظة مأرب للاطلاع على الوضع الصحي وتقديم الدعم اللازم كون المحافظة تستقبل اعداد كبيرة من النازحين من مختلف المحافظات.

وثمن وزير الصحة، دعم الصليب الاحمر للقطاع الصحي في اليمن..مطالباً بزيادة الدعم النوعي وخصوصاً في تفعيل ودعم بناء القدرات البشرية والمادية للهلال الاحمر اليمني في المحافظات كشريك للصليب الاحمر، والإسهام في توفير الادوية من الشركات العالمية للامراض المزمنة، واستئناف تصدير الادوية لليمن وخصوصا أدوية زراعة الاعضاء وامراض السكري والامراض المزمنة، وتقديم الدعم المادي والتقني في تعزيز مراكز الصحة النفسية وضحايا الحرب ومراكز الاطراف الصناعية.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جهود الصليب المبذولة في القطاع الصحي باليمن..مبدياً استعداده مخاطبة الشركات الدولية بتوفير الادوية لليمن بسعر المصنع وخصوصا الأدوية الاساسية والامراض المزمنة ودراسة الطلبات المقدمة من قبل وزير الصحة.