فتح بوابة سد مأرب الرئيسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

جرى، اليوم، في محافظة مأرب فتح البوابة الرئيسية لسد مأرب مع بداية الموسم الزراعي الجديد في مديريتي مدينة مأرب والوادي.



وأكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أهمية فتح بوابة السد الرئيسية لتغذية المياه الجوفية للآبار في مديريتي مدينة مأرب والوادي، بالإضافة إلى سد احتياجات المزارعين من المياه اللازمة لري مزارعهم عبر قنوات السدود الفرعية، بما يساعدهم في رفع إنتاجهم من المحاصيل المختلفة.

ودعا الفاطمي، المزارعين الى تنظيف القنوات الفرعية للسد للاستفادة من المياه، وترشيد وتنظيم عملية الري وتوسيع الرقعة الزراعية والتركيز على زراعة القمح مع بداية أزمة الغذاء العالمية.