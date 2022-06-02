شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم مركز غسيل الكلى بعتق شحنة أدوية ومحاليل طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مركز غسيل الكلى في عتق بمحافظة شبوة، اليوم، شحنة أدوية ومحاليل طبية مقدمة من لجنة العالم العربي بجمعية احياء التراث الإسلامي بالكويت وذلك عبر جمعية الحكمة اليمانية الخيرية ضمن مشروع علاج مرضى الفشل الكلوي.



وثمن وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، عن الدعم الكبير للأشقاء في دولة الكويت..لافتا إلى إحتياج المحافظة لمواصلة هذا الدعم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا حاليا .