شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة النجارة والديكور بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم دورة النجارة والديكور التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية والمعهد التقني الصناعي بالمكلا.



وتلقى 45 متدرباً ومتدربة من مديريات ساحل حضرموت، على مدى 5 أيام، معارف نظرية وعملية في استخدام أدوات النجارة اليدوية والكهربائية على يد مدربين سعوديين معتمدين تم خلالها صناعة 108 قطعة أثاث وديكور تنوعت ما بين الكراسي والطاولات بأنواعها والأسرّة وقطع أثاث مستوحاة من التراث اليمني.

وثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد للشباب فهمي باضاوي، دعم المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للشعب اليمني.