بن دغر يبحث مع رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين تعزيز علاقات التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، مع رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة اليمنية، والجهود التي تبذل في إطار مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المعتمدة دولياً، وآخر تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



و أعرب الدكتور بن دغر، عن تقديره لرئيسة مجلس النواب البحريني لحرصها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين..مشيداً بمواقف مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، الداعمة بكل السبل لأبناء الشعب اليمني، وحرصها التام على أمن اليمن واستقراره والمساهمة في تنميته..متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.

من جانبها اكدت رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، حرص مملكة البحرين وسعيها الدائم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أمن واستقرار ووحدة اليمن ، ومساندتها وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات الشعب اليمني الشقيق في الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء.

كما نوهت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى أن مملكة البحرين في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية مع اليمن الشقيق فإنها تعمل بكل السبل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل يحقق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

حضر اللقاء نائب من الجانب اليمني رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله ابوالغيث، وعضوي مجلس النواب، إنصاف مايو، ومهدي عبدالسلام، وعضوي مجلس الشورى علوي الباشا، والدكتور عبدالخالق عبدالحق، كما حضرها من الجانب البحريني نائبا رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، عبدالنبي سلمان، وعلي زايد، وعضوي المجلس، احمد السلوم، وخالد بوعنق، والأمين العام لمجلس النواب، راشد بونجمة، والامينين العامين المساعدين لمجلس النواب، ياسر الشيراوي، ويحيى الملا، ومستشار شؤون الرئاسة، مصطفى عبدالعزيز.

كما زار رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله أبوالغيث، وعضوي مجلس النواب إنصاف مايو، ومهدي عبدالسلام، وعضوي مجلس الشورى علوي الباشا، والدكتور عبدالخالق عبده، بزيارة صرح الميثاق الوطني البحريني، حيث كان في استقبالهم وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي ، والذي قدم عرض مفصل عن الصرح وأهدافه ومكوناته الأساسية والرسالة الحضارية التي يحملها إلى أبناء البحرين باعتباره يعبر عن ذكرى ميثاق العمل الوطني العزيزة على نفوس المواطنين ويجسد بذلك الإجماع الوطني على المشروع الحضاري الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المعظم.

وعبر الدكتور بن دغر، عن سعادته بزيارة صرح الميثاق الوطني البحريني الذي يترك انطباعًا خاصًا لدى كل زائر فهو مثال ودليل على مايحدث من تحول ونهوض في مملكة البحرين الشقيقة وعلى كل المستويات، وهو مؤشر العلاقة الطيبة بين القيادة والمجتمع.