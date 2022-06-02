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محافظ لحج يشيد بتدخلات منظمة" أدرا " الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، امس ، مع رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة " أدرا " الدولية مارك كولمان ، و المدير الإقليمي للمنظمة ثري مان ، التدخُّلات الإنسانية بالمحافظة.

و أشاد المحافظ ، بجهود منظمة " أدرا " الدولية ، وتدخلاتها الانسانية التي ساهمت في التخفيف عن معاناة الفئات المستهدفة..مؤكدًا حرص السلطة المحلية لتسهيل عمل المنظمة وتنفيذها للمشاريع الانسانية والاغاثية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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