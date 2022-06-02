شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يشيد بتدخلات منظمة" أدرا " الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، امس ، مع رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة " أدرا " الدولية مارك كولمان ، و المدير الإقليمي للمنظمة ثري مان ، التدخُّلات الإنسانية بالمحافظة.



و أشاد المحافظ ، بجهود منظمة " أدرا " الدولية ، وتدخلاتها الانسانية التي ساهمت في التخفيف عن معاناة الفئات المستهدفة..مؤكدًا حرص السلطة المحلية لتسهيل عمل المنظمة وتنفيذها للمشاريع الانسانية والاغاثية.