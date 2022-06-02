مجلس القيادة يطلع على مستجدات الحراك الدبلوماسي بشأن الهدنة ويقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تطرق فيه لمستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي الكبير في العاصمة المؤقتة عدن افضى الى تجديد الهدنة الانسانية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



وعقد الاجتماع بحضور جميع نواب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وعثمان مجلي.

واستمع المجلس من فخامة الرئيس الى تقرير حول نتائج اللقاءات مع المبعوثين الاممي والاميركي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي التي اكد خلالها مجلس القيادة موقفه الثابت ازاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.

واكد رئيس مجلس القيادة ونوابه، حرص المجلس والحكومة الشرعية على دعم كافة المساعي لانجاح جهود مبعوث الامم المتحدة ودفع المليشيات الحوثية للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية.

وفي سياق اخر ناقش مجلس القيادة الرئاسي، اوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية والتحديات التي تواجهها، واقر بهذا الخصوص عددا من الاصلاحات الرامية الى تحسين خدمات الشركة، بما يليق وسمعة الناقل الوطني الاول في البلاد.