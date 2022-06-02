ملك البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي وعدد من رؤساء البرلمانات بالدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، امس في العاصمة المنامة، رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي ورؤساء البرلمانات بالدول العربية، المشاركين في مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، من بينهم رئيس مجلس الشورى الدكتور، احمد عبيد بن دغر .



وخلال الإستقبال، رحب ملك البحرين بالحاضرين، وبارك لهم إطلاق وثيقة تطوير المنظومة التعليمية في الوطن العربي ، بما يواكب المتغيرات والتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي ويعزز المصالح العربية المشتركة متمنياً جلالته للجميع كل التوفيق والنجاح.

وأشاد ملك البحرين بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بلاده بالبلدان الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك من تقدم ونمو في المجالات كافة ، وبخاصة على المستوى البرلماني والتشريعي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لخدمة قضايا الأمة وتطوير العملية التعليمية في الدول العربية .. مؤكداً دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الأمة العربية لتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من التنمية والتطور، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد في مساعيهم لتحقيق كل الخير والتقدم لأوطانهم وأمتهم .

وخلال الاستقبال نقل الدكتور أحمد بن دغر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونواب رئيس المجلس .. مستعرضًا أمام الجميع الأوضاع في اليمن، وما خرجت به مشاورات الرياض التي أدت إلى نقل السلطة.

من جانبهم، ثمن رؤساء البرلمانات العربية مبادرات ملك البحرين ودعمه للبرلمان العربي وجهود المملكة لإنجاح هذا المؤتمر .. مشيدين بما تحقق لمملكة البحرين من الإنجازات التنموية والحضارية.