شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: اعلان انسحاب مفاجئ لأحد اعضاء هئية التشاور والمصالحة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن مصطفى نعمان عضو هيئة التشاور والمصالحة، التي أنشأت بقرار الرئيس هادي بنقل السلطة في أبريل الماضي، إلى المجلس الرئاسي.
وقال النعمان، عضو الهيئة، في منشور على فيسبوك: اعلن انسحابي من الهيئة رافضا أيا من مزاياها المالية.
وأضاف النعمان: انا عمري ٦٦ عاما ولست قادرا على الاستمرار في لعب اي دور لا يتسق مع ارثي وضميري وقناعاتي.
واختتم النعمان بالقول: ‘سأظل وفيا لمبادىء تعلمتها من والدي ومدافعا عن سيادة بلادي وكرامتها وخدمة الناس قدر جهدي وغير مستعد للنضال من اجل راتب ودرجة مالية.
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