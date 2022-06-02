شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: اعلان انسحاب مفاجئ لأحد اعضاء هئية التشاور والمصالحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مصطفى نعمان عضو هيئة التشاور والمصالحة، التي أنشأت بقرار الرئيس هادي بنقل السلطة في أبريل الماضي، إلى المجلس الرئاسي.

وقال النعمان، عضو الهيئة، في منشور على فيسبوك: اعلن انسحابي من الهيئة رافضا أيا من مزاياها المالية.

وأضاف النعمان: انا عمري ٦٦ عاما ولست قادرا على الاستمرار في لعب اي دور لا يتسق مع ارثي وضميري وقناعاتي.

واختتم النعمان بالقول: ‘سأظل وفيا لمبادىء تعلمتها من والدي ومدافعا عن سيادة بلادي وكرامتها وخدمة الناس قدر جهدي وغير مستعد للنضال من اجل راتب ودرجة مالية.