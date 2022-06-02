شكرا لبحثكم عن خبر هبوط طائرة أصغر طيار في العالم بمطار سقطرى الدولي قادمة من جزر السيشيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هبطت طائرة أصغر طيار في العالم بمطار سقطرى الدولي ، قادمة من جزر السيشيل الواقعة في المحيط الهندي. تأتي زيارة الطيارة ماك رذرفورد البريطاني -البلجيكي- الاصل والبالغ من العمر 16 عاما الى سقطرى ضمن جولته التي يسعى من خلالها لتحطيم الرقم القياسي كأصغر طيار يطير منفردا حول العالم. وبدأ ماك هذه المغامرة بتاريخ 23مارس 2022 ويأمل ان يصبح خلالها أصغر طيار يكمل رحلة حول العالم على متن طائرة فائقة الخفة حيث سيحلق في أجواء 30 دولة في اربع قارات خلال اقل من 3 اشهر.

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