شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعلن موقفها الرسمي من إعادة توحيد البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة انصار الله الحوثية موقفها الرسمي من قرار إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ضمن إدارة واحدة .

وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين ان هذه القضية يجب ان تكون على راس جدول القضايا المطروحة في حال تم تمديد الهدنة لشهرين قادمين.

وقالت الجماعة انه لن يتم ذلك الا بالالتزام الكامل ببنود الهدنة في مرحلتها الأولى وهو استمرار رحلات الطيران الجوية والسماح بدخول المشتقات النفطية بالإضافة الى صرف المرتبات وتوحيد السياسة النقدية.

وبحسب وكالة سبأ في نسختها بصنعاء فانالمجلس استعرض، التقييم المقدم حول مدى تنفيذ بنود الهدنة، وأكد على أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية