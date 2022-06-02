شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تعلن موقفها الرسمي من إعادة توحيد البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة انصار الله الحوثية موقفها الرسمي من قرار إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ضمن إدارة واحدة .
وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين ان هذه القضية يجب ان تكون على راس جدول القضايا المطروحة في حال تم تمديد الهدنة لشهرين قادمين.
وقالت الجماعة انه لن يتم ذلك الا بالالتزام الكامل ببنود الهدنة في مرحلتها الأولى وهو استمرار رحلات الطيران الجوية والسماح بدخول المشتقات النفطية بالإضافة الى صرف المرتبات وتوحيد السياسة النقدية.
وبحسب وكالة سبأ في نسختها بصنعاء فانالمجلس استعرض، التقييم المقدم حول مدى تنفيذ بنود الهدنة، وأكد على أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى راسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية
كانت هذه تفاصيل خبر جماعة الحوثي تعلن موقفها الرسمي من إعادة توحيد البنك المركزي اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.