شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير التربية والتعليم البحريني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس مع وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي، وسبل تعزيز آفاق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، في مجال التعليم وذلك على هامش أعمال مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.



وفي اللقاء أشار الدكتور بن دغر الى تجربة الأشقاء في البحرين التعليمية قدوة ومثالًا يحتذى به .. موضحا أن القيادة البحرينية أدركت الأهمية الأولى للتعليم في البناء الاجتماعي والثقافي والحضاري، لذا نشأت في البحرين مؤسسات تعليمية متقدمة، وأنظمة ومناهج تعليمية مميزة.

وفي نهاية اللقاء كرم وزير التربية والتعليم البحريني، رئيس مجلس الشورى بدرع المائة عام على انشاء التعليمي النظامي في مملكة البحرين.