تم ضبطهم بعد رصد استمر شهرا.. - شرطة المهرة تحيل 6 إيرانيين من مهربي المخدرات إلى النيابة الجزائية بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة المهرة، الأربعاء، أنها ضبطت ستة من مهربي المخدرات يحملون الجنسية الإيرانية في سواحل المحافظة شرقي اليمن.



وقال مركز المهرة الإعلامي، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (لنش) بحري علي متنه ستة بحارة يحملون الجنسية الايرانية يقومون بتهريب المخدرات ( الشبو -الكرستال ميث ) والذي تم تصنيفه بأنه الأشد فتكاً من بين أنواع المخدرات".



وأوضح أن العملية التي نفذها رجال البحث الجنائي جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة استمرت قرابة الشهر، مشيرا إلى أنه سبق ضبط كميات كبيرة من هذه الآفة السامة الخطرة والذين قاموا بجلبها يحملون الجنسية الإيرانية.



وأضاف، أنه تم تحرير محضر بعملية ضبط بالعينات من المواد المضبوطة، بحضور القاضي هاني صالح بلحاف وكيل نيابة الغيضة الإبتدائية والذي وجه بفتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهة المضبوطين وتحريز الوسيلة المستخدمة في عملية جلب ونقل المواد المخدرات.



وأفاد المركز الإعلامي، بأنه تم إحالة المتهمين الستة الإيرانيين مع المضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت.



بدوره أكد العقيد الركن احمد رعفيت نائب مدير عام الأمن والشرطة - مدير إدارة البحث الجنائي بالمهرة، بأنه سيتم ملاحقة هذه العصابات حتى القضاء على هذه الآفة وتجار الموت الذين يقومون بجلب واستقبال هذه المخدرات.



وقال رعفيت، إن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في أداء مهامها، لافتا إلى أن هناك حملة أمنية وعسكرية كبيرة بدعم السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس اللجنة الأمنية.



وفي وقت سابق اليوم أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان، بعملية القبض على السفينة الإيرانية كانت تقوم بإنزال المواد المخدرة على ساحل مديرة حوف وضبط من كان على متنها.



وقال حيدان: "إن عملية القبض على السفينة والمهربين على متنها يعتبر إنجازا أمنيا بعد رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية"، موجها بصرف مكافأة مالية لرجال الأمن الذين قبضوا على السفينة الإيرانية التي تحمل المخدرات.





في سياق متصل، ناقش وكيل محافظة المهرة العميد مختار الجعفري في اجتماع مع قيادات الأجهزة الأمنية المختلفة اليوم الأربعاء، سير الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار مكافحة المخدرات.



وأشار الجعفري إلى أن السلطة المحلية ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الآفة السامة، مؤكداً على استمراريتها، وعدم التهاون مع المروجين والمتعاطين للمواد المخدرة.



وأكد اللقاء، على ضرورة مشاركة المجتمع في عملية التوعية من مخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع في كل المديريات، وتوجيه وسائل الإعلام المختلفة وخطباء المساجد للمشاركة في التوعية.



كما تم وضع آلية للعمل مع قوات خفر السواحل في مكافحة كافة أشكال التهريب في المياه الإقليمية لبلادنا، بالإضافة إلى الإعداد والتهيئة لعمل نزولات ميدانية لمنفذي شحن ونشطون لاستكمال القرارات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، قد أتلفت في مارس الماضي كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، تم ضبطها من قبل رجال مكافحة المخدرات، تم ضبطها على متن قارب صيد أواخر شهر أبريل من العام 2021، في عرض البحر.

وفي 17 مايو الماضي، أعلنت البحرية الأميركية، أن مدمرة الصواريخ الموجهة صادرت 640 كيلوغراما من الميثامفيتامين بقيمة 39 مليون دولار من سفينة صيد على متنها 9 إيرانيين أثناء عبورها في خليج عمان.



وقالت البحرية الأميركية في بيان، إن القوات المشتركة نفذت تسع عمليات ضبط ناجحة للمخدرات في عام 2022، مما أدى إلى مصادرة الهيروين والميثامفيتامين وحبوب الأمفيتامين والحشيش بقيمة إجمالية قدرها 130 مليون دولار.



وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت القوات البحرية المشتركة، أن البحرية الفرنسية ضبطت نحو 270 كيلوغراما من الهيرويين من على متن زورق خلال دورية في خليج عمان، المنطقة التي غالبا ما تشهد عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة .



وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في 30ديسمبر/ 2021م، مصادرة، 385 كيلوغرامًا من الهيروين بقيمة 4 ملايين دولار تقريبًا من سفينة صيد عديمة الجنسية أثناء عبورها في بحر العرب.