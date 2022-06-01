الوفد الحكومي يبحث مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي الإسراع بفتح طرق تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وفد الحكومة الشرعية المفاوض لفتح طرقات تعز، الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا "جابريل فينالس" في العاصمة الأردنية عمّان جهود رفع الحصار وتخفيف معاناة سكان المحافظة جنوب غربي اليمن.



وناقش اللقاء المشاورات الجارية لفتح الطرق وفق عناصر الهدنة، وبما يؤدي لرفع الحصار الجائر على مدينة تعز، والمستمر منذ سبع سنوات.



ودعا الوفد المفاوض، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على مليشيا الحوثي، للالتزام بعناصر الهدنة، وفتح الطرق دون تأخير.



بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لهذه الجهود، والإسراع في فتح الطرق، والسماح بوصول قوافل الاغاثة الإنسانية، وحركة التنقل في مدينة تعز.



كما التقى الوفد الحكومي، ممثلين عن السفارة البريطانية لبحث الإسراع بتنفيذ بنود الهدنة، فيما يتعلق بفتح الطرق ورفع الحصار عن تعز.



وأعرب المسؤولون البريطانيون عن دعمهم الكامل لحق أبناء محافظة تعز في التنقل بحرية، وتلقي المساعدات الإنسانية والطبية التي حرموا منها جراء الحصار.



في السياق الوفد خلال اتصال هاتفي مع السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، الجهود الأممية المبذولة لفتح الطرق لاسيما في محافظة تعز.



وطالب الوفد، فرنسا بلعب دور أكبر في دفع مليشيا الحوثي للإيفاء بتعهداتها ضمن الهدنة، ورفع حصارها على مدينة تعز.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي سفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن، في العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد الرئيس خلال اللقاء استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، من أجل تثبيت الهدنة، والمساعي الحثيثة لتمديدها، على أن يتم الزام المليشيا الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز والمدن الاخرى.



كما شدد على إلزام المليشيا بدفع رواتب الموظفين، وإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا في سجونها التي تفتقد لأدنى شروط القانون الدولي الإنساني.

