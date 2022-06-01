أكثر من 1800 خرق للهدنة.. الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي غربي تعز

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.



وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن "قوات الجيش والمقاومة رصدت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبل الأحطوب، بمديرية جبل حبشي، وأجبرتها على التراجع والفرار".



وأضاف، "بالتزامن، واصلت مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة باستهداف مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي مدينة تعز".



في السياق، أفادت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي قصفت عصر اليوم الأربعاء، قرى منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي المحافظة.



ومنذ بدء الهدنة الأممية مطلع أبريل الماضي، ارتكبت مليشيا الحوثي الإيرانية أكثر من 1895 خرقا في محافظة تعز، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.



وقال محور تعز، "رصدت قواتنا 1895 خرقا للهدنة الأممية من قبل المليشيا الإرهابية تنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بمختلف جبهات القتال فضلا عن استهداف منازل المواطنين.



وأضاف، أن"الخروقات أسفرت عن استشهاد ستة جنود ومدنيين اثنين فيما أصيب 63 شخصا بينهم 20 مدنيا".



ومطلع أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن هدن إنسانية لمدة شهرين قابلة للتمديد، غير أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بها، وواصلت هجماتها في مختلف الجبهات.

