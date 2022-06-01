مقتل التربوي "حميد الخولاني" طعنا على يد مسلح وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل، اليوم الأربعاء، التربوي الأستاذ حميد الخولاني، طعنًا على يد مسلح، وسط مدينة إب، وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية إن الأستاذ حميد الخولاني، قتل في مدينة إب، على يد مسلح، طعنًا، بسلاح أبيض "الجنبية".

وحسب المصادر فقد فرّ الجاني عقب ارتكابه الجريمة.

ولم توضح المصادر بعد الأسباب التي أدت إلى مقتل التربوي الخولاني، والذي تزامن مقتله مع انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

وانتشرت حوادث القتل الجنائية في محافظة إب بشكل غير مسبوق، وسط انتشار السلاح، والجريمة المنظمة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.