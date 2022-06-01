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مقتل التربوي "حميد الخولاني" طعنا على يد مسلح وسط مدينة إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل، اليوم الأربعاء، التربوي الأستاذ حميد الخولاني، طعنًا على يد مسلح، وسط مدينة إب، وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية إن الأستاذ حميد الخولاني، قتل في مدينة إب، على يد مسلح، طعنًا، بسلاح أبيض "الجنبية".

وحسب المصادر فقد فرّ الجاني عقب ارتكابه الجريمة.

ولم توضح المصادر بعد الأسباب التي أدت إلى مقتل التربوي الخولاني، والذي تزامن مقتله مع انتهاء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

وانتشرت حوادث القتل الجنائية في محافظة إب بشكل غير مسبوق، وسط انتشار السلاح، والجريمة المنظمة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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