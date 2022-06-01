شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرارات تعيين جديدة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر معالي وزير النقل اليوم الأربعاء ١/يونيو/ ٢٠٢٢م القرارات التالية : - قرار رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٢م قضى بتكليف الأخ/ فارس أحمد شعفل معوضة - للقيام بتسيير أعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري . واشارت بقية المواد بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء اي تكليف سابق يتعارض مع هذا القرار ، وإبلاغ من يلزم بتنفيذه . - قرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢م قضى بتكليف المهندس/ عبدالوهاب محمد سالم - مديرآ عاما لفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري م/ عدن . - قرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢م قضى بتكليف الأخ/ نورس فريد بركات - نائبا لمدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري م/ عدن . وأشارت بقية المواد بالعمل بالقرارات من تاريخ صدورها وإلغاء اي تكليف سابق يتعارض مع هذه القرارات ، وإبلاغ من يلزم بتنفيذه. - كما أصدر معالي وزير النقل القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢م والذي قضى بتكليف الأخ/ علي حيدرة محروق - مستشارآ لوزير النقل لتنظيم شؤون النقل البري . واشارت بقية المواد بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره ، وإبلاغ من يلزم بتنفيذه . صدرت بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء ١ يونيو ٢٠٢٢م .

كانت هذه تفاصيل خبر صدور قرارات تعيين جديدة بالعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.