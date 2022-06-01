شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة يتسلم اوراق اعتماد السفير الاميركي الجديد ويحث على تعاون اوسع بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، اليوم الاربعاء بالقصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد السفير الاميركي الجديد ستيفن هاريس فاجن، الذي جدد تهاني الولايات المتحدة للرئيس ومجلس القيادة بتولي السلطة في البلاد.



وعقب ذلك عقد الرئيس رشاد العليمي لقاء تشاوريا بالسفير فاجن والمبعوث الاميركي الخاص تيم ليندركينج، انضم اليه نواب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني.

وتطرق اللقاء الى مستجدات الوضع على الساحة اليمنية وفرص تجديد الهدنة في ظل تعنت المليشيا الحوثية عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة.

واعرب رئيس مجلس القيادة، عن شكره للمساعي والدعم الاميركي للسلطة الشرعية، وجهود احلال السلام والاستقرار في اليمن، والبناء على الهدنة القائمة وتهيئة الاجواء لتسوية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضمن امن دول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية.

وقال الرئيس ان الكرة الآن في ملعب المليشيا الحوثية بعد ان اوفى مجلس القيادة والحكومة الشرعية بكافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح موانىء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

واشار رئيس مجلس القيادة الى سقوط اكثر من 70 شهيدا بينهم اطفال بنيران المليشيا خلال فترة الهدنة التي التزمت فيها القوات المسلحة بأعلى درجات ضبط النفس، على أمل ان يبادر المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الكفيلة بتنفيذ كافة البنود، وكشف الطرف المعرقل.

واكد الرئيس، اهمية احياء الدعم الاميركي لجهود مكافحة الارهاب، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين في هذا السياق.

وعرض رئيس مجلس القيادة، ونوابه الاصلاحات الحكومية في مجالات البنى التحتية والاقتصاد، وهيكلة القوات الامنية والعسكرية ومكافحة غسل الاموال، اضافة الى التدخلات الاميركية المطلوبة في هذه المجالات.

من جانبه اكد السفير الاميركي تقدير الولايات المتحدة لرئيس مجلس القيادة، والمبادرات الهامة التي قدمها المجلس من اجل انجاح الهدنة وتعزيز فرص السلام وانهاء معاناة اليمنيين.

وتعهد السفير فاجن بالعمل على مراجعة شاملة لكافة برامج التعاون والدفع بها الى افاق افضل.

في السياق عرض المبعوث الاميركي الخاص لليمن تيم ليندركينج، جهود الوساطة الاميركية لتنفيذ الهدنة وتمديدها، والانتقال الى مفاوضات سلام اوسع.

واكد ليندركينج دعم الولايات المتحدة للاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، قائلا ان وجود الوفد الاميركي في عدن هو خير مثال على هذا الدعم.

وتعهد هو الاخر بالعمل على حشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب مجلس القيادة والحكومة الشرعية في مساعيهم لاصلاح الاقتصاد وتحسين الاوضاع المعيشية في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك.