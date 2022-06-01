رئيس مجلس الشورى يشارك في مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شارك رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله ابوالغيث، وعضوي المجلس علوي الباشا، والدكتور عبدالخالق عبده، في مؤتمر اطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، الذي انطلق صباح اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.



وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، اشاد الدكتور بن دغر باهتمام البحرين بقضية التعليم في الوطن العربي. باعتبارها أحد مشكلات التطور الراهنة وتجربة البحرين في مجالات التربية والتعليم، كتجربة رائدة في الوطن العربي، منوهًا إلى أنها الخطوة الأولى للولوج إلى عصور العلوم والتقنيات الحديثة واللحاق بركب الحضارة العالمية.

وتحدث عن مستجدات الاحداث في اليمن والتطور والتحول الأخير في قمة هرم السلطة، بتشكيل مجلس رئاسي، يقوده فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ومعه سبعة نواب، يمثلون معظم القوى السياسية التي تُكوِّن الشرعية يمثل خطوة هامة في الطريق إلى سلام عادل ومشرف.

وفي نهاية كلمته وجه الدكتور بن دغر، الشكر لأشقائنا في دول الخليج العربية الذين قدموا لنا الدعم على كافة المستويات، والشكر موصول لأشقائنا في مملكة البحرين، ملكًا ووليًا للعهد وحكومة وشعبًا.

كما وجه الدكتور بن دغر، الشكر للبرلمان العربي ولرئيسه البحريني عادل العسومي الذي نقل البرلمان العربي إلى مستوى جديد من الفعالية والحضور الإقليمي والدولي.