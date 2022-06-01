معمر الارياني: رفض مليشيا الحوثي رفع الحصار عن تعز سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان تعنت مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران في رفع الحصار عن محافظة تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة في أكثر من ملف، والدعوات الدولية، والضغوط الشعبية، يؤكد فرضها سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج لأبناء المحافظة التي كانت صاحبة الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي الارهابية على محافظة تعز الاكثر كثافة بشرية في اليمن، والمتواصل منذ 7 اعوام، واعمال القتل اليومي والتنكيل بحق النساء والأطفال والشيوخ المحافظة، يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وأنتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية‏.

واشار الارياني الى ان التقارير التي اصدرتها مراكز رصد حقوقية ان ضحايا قصف مليشيا الحوثي لمحافظة تعز بقذائف الدبابات والمدفعية والهاون، والقناصة، من المدنيين خلال الأعوام من 2015 إلى 2020، بلغ (3590) قتيل، منهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا، و(13736) مصاب، منهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالملف، ورفع الحصار بشكل فوري وكامل عن محافظة تعز، وملاحقة المسئولين عنه من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم مجرمي حرب.