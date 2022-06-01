وزير الأوقاف يتفقد المساكن الخاصة بحجاج بلادنا بمكة المكرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، امس أبراج الحجاج التي تم استئجارها من قبل وكالات الحج المعتمدة للتفويج لهذا العام ١٤٤٣ هـ.



وأطلع الوزير شبيبة ومعه وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، على الاستعدادات والتجهيزات المهيئة لاستقبال حجاج بلادنا..مشدداً على أهمية توفير كل سبل السلامة والراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وقدَّم ممثلو الوكالات، شرحاً مفصلاً عن سعة الأبراج التي تم استئجارها للحجاج ومميزاتها وتطابقها مع رؤية الوزارة الجديدة والشروط والمعايير التي أصدرها قطاع الحج والعمرة بالوزارة.