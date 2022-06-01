شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يشن هجوم صاروخي بعد فشل 5 محاولات تسلل في مأرب وحجة.. صمت أممي مخزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدمت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، خلال ساعات يوم الثلاثاء، التسلل، إلى مواقع قوات الجيش والقبائل الذين نجحوا في إحباط أهداف الحوثيين بجبهات القتال في حجة ومأرب، ضمن مواصلة المتمردين الحوثيين خرق الهدنة التي تنتهي الخميس القادم والمعلن عنها مطلع شهر ابريل المنصرم.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش والقبائل، أفشلت أكثر من 5 محاولات تتسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، ومواقع أخرى جنوب شرق حيران غرب محافظة حجّة، في ظل صمت مخزي للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن.

وأكدت المصادر، تنفيذ مليشيا الحوثي الإرهابية، عمليات استهداف وقصف في كافة الجبهات بمأرب وحجة بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة.. مشيراً إلى المليشيا تواصل الدفع بتعزيزات بينها راجمات صواريخ وارتال من المدرعات وناقلات الجند، وقناصة إلى جنوب مأرب وإلى جبهات أخرى في حجة.