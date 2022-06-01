شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني يستعرض قواته بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظمت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني صباح اليوم عرضاً عسكرياً مهيباً لوحدات رمزية من حزام العاصمة عدن،وحزام لحج ، والضالع، والطوق،وحزام حماية المنشآت،ويافع والصبيحة، ، واحتياط القائد العام ، بمناسبة تدشين النصف الثاني للعام التدريبي 2022م القتالي والمعنوي، في معسكر رأس عباس بالعاصمة عدن.

وعبرت قوات الحزام الأمني خلال العرض الذي شهده القائد العام العميد محسن عبدالله الوالي وعدد من قادة الاحزمة، عن جاهزيتها الكاملة، لتنفيذ كل توجيهات القيادات السياسية والأمنية ممثلة باالرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية،والعميد أبو زرعة المحرمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام لقوات العمالقة الجنوبية .

وقال العميد الوالي في كلمة له امام الجنود أن عملية التدريب والتأهيل في ظل هذه الظروف الاستثنائية يُعد من أولويات قيادة الحزام، كونها تساهم في رفع قدرات وامكانيات الضباط والأفراد وتجعلهم في جاهزية تامة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن المحافظات الجنوبية.

وأوضح الوالي أن النصف الثاني من العام التدريبي 2022م سيكون حافلاً بالكثير من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لمنتسبي قوات الحزام، بهدف اعداداهم اعداداً جيداً، لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وحماية المكتسبات والمقدرات التي تحققت .

مؤكداً حرص قيادة الحزام بإعداد أفرادها اعداداً فكرياً ومعنوياً وقتالياً وتزويدهم بالمهارات الأمنية المختلفة، حيث يكونوا مؤهلين للقيام بواجبهم في الحفاظ على أمن واستقرار، الجنوب.

واضاف أن مستقبل الجنوب والأجيال مرهوناً بما ستقدمونه في ميدان العمل وهو الأمر الذي يتطلب منكم الانضباط في مهامكم وأعمالكم، وتكونوا عند حجم المسؤولية الملقاه على عاتقكم، مضيفاً ان لا مساومة أو تهاون في أمن الجنوب والمواطن فهما فوق كل أعتبار.

داعياً كافة منتسبي قوات الحزام على ضرورة الحفاظ على اليقظة العالية والحس الأمني ورفع الجاهزية باستمرار، والبذل والتفاني والشعور بروح المسؤولية والتحلي باخلاقيات رجل الأمن في التعامل بحزم واخلاقيات عالية وسلوك راقي، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.