شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يستقبل وفدا من أبناء محافظة البيضاء برئاسة المحافظ السوادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة عدن، وفداً من أبناء محافظة البيضاء برئاسة محافظ المحافظة اللواء ناصر الخضر السوادي.

واستمع الرئيس الزُبيدي من المحافظ السوادي ومرافقيه، إلى شرحٍ وافٍ عن جُملة الأوضاع في محافظة البيضاء، التي لازالت ترزح تحت وطأة الاحتلال الحوثي، وما يعانيه أبناء المحافظة جراء الانتهاكات اليومية والممارسات اللإنسانية التي تمارس من قبل قيادات وأفراد المليشيا الحوثية.

كما اطّلع الرئيس الزُبيدي، كذلك على الموقف العسكري في جبهات محافظة البيضاء، ومستوى الجاهزية القتالية لأفراد المقاومة، في ظل الخروقات المستمرة من قبل المليشيا الحوثية للهدنة الأممية.

وأكد الرئيس الزُبيدي، أن محافظة البيضاء لها وضع خاص، وترتبط بالجنوب ارتباطا تاريخيا، وهناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع أبناء هذه المحافظة مع إخوانهم من أبناء محافظات الجنوب المجاورة لها.

وجدد الرئيس القائد، التأكيد على استعداد المجلس الانتقالي، والقوات المسلحة الجنوبية، لإسناد المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، لكبح جماح المليشيا الحوثية، وتحرير المحافظة في حال لم تستجب هذه المليشيا لجهود ومساعي السلام.

ومن جانبهم، عبّر محافظ البيضاء ومرافقوه عن جزيل شكرهم وتقديرهم للرئيس الزُبيدي على ما أولاهم من حفاوة وترحاب، وعلى مواقفه الأخوية الصادقة والمساندة الدائمة لأبناء المحافظة، مؤكدين استعدادهم لتنفيذ أي مهام من شأنها أن تخلّص المحافظة من الاحتلال الحوثي وأجنداته وأفكاره السلالية الطائفية التي يحاول جاهدا فرضها على أبناء المحافظة.