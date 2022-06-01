الخطوط الجوية اليمنية تصدر تصريح بشأن فيزا الزيارة والسياحة الى السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت الخطوط الجوية اليمنية تصريحاً بشأن فيزا الزيارة والسياحة الى السعودية وجاء في نص التصريح: الاخوة وكلاء الــــ B2B المحترمون بعد الـــتـــــحــــــية والتقدير،،،،،، الموضوع : فيزا الزيارة والسياحة الى السعودية إشارة الى الموضوع أعلاه وبناء على قرار سلطات هيئة الطيران المدني السعودي لا يتم قبول المسافرين الذين يحملون فيز الزيارة بجميع أنواعها والسياحية ايضا الى مطار جدة ابتدأ من تاريخ 10 ذو القعدة 1443 هجرية الموافق 11 يونيو2022 وحتى العاشر من ذي الحجة الموافق 11 يوليو 2022 م وعليه يتم الالتزام بما ورد أعلاه صادر عن الخـــطــــوط الـــجـــــوية الـــيــــمــــــنيــــــــة شــــئون الوكـــــــلاء

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