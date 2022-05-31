عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي يزور صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قام الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بزيارة مقر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وكان في استقباله المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بزيارة الدكتور الخُبجي إلى الصندوق. واستمع الدكتور الخُبجي من رئيس مجلس الإدارة بالصندوق عن أبرز المشاريع التي يقوم بها الصندوق بالطرق الشريانية والرئيسية والداخلية. بدوره أثنى الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالأعمال الذي يقوم بها الصندوق في مختلف المحافظات المحررة. وبين عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن العمل في ظل الظروف الراهنة يعد تحد كبير يقوم بها الصندوق. ناهيك عن تحقيق الإنجازات التي يحققها. وطاف الخبجي برفقة المهندس معين محمد الماس على إدارات واقسام الصندوق واطلع على سير الاعمال بين الطواقم الفنية والإدارية فيه. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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