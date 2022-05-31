شبوة.. نقابة شركة النفط تعلن رفضها تدخلات السلطة وتدعو لإلغاء الزيادة السعرية الأخيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة النقابية لعمال شركة النفط اليمنية فرع شبوة، الثلاثاء، رفضها القاطع لأي تدخلات في شؤون الفرع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة جنوب شرقي اليمن.

وقالت اللجنة النقابية في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها تابعت قرار السلطة المحلية بتعيين مدير لفرع شركة النفط، ورفع سعر البترول المخفض مركزيا لصالح المواطنين والمرحلة من مأرب إلى فرع شبوة.



وأشار البيان إلى قيام السلطة المحلية بتوزيع المشتقات النفطية القادمة من مأرب دون الرجوع لفرع الشركة وهو ما اعتبره سببا للتلاعب واهدار المال العام.



كما أشار إلى تدخلات السلطة المحلية في شؤون فرع شركة النفط المالية والإدارية وسلب صلاحياته والمتمثلة بتعيينات من خارج الشركة وفتح خانة في شيكات استحقاق السلطة المحلية.



وأمهلت اللجنة النقابية السلطة المحلية بشبوة خمسة أيام للتراجع عن تدخلاتها في شؤون فرع شركة النفط وكذا التراجع عن الزيادة السعرية الأخيرة.



وحذر البيان من أنه في حال عدم التجاوب، ستعلن اللجنة النقابية عن تصعيد بدءا من الأحد المقبل برفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام، وفي حال عدم التنفيذ سيتم الإضراب الكلي، محملا السلطة المحلية المسؤولية عن ما سيترتب عن ذلك.



وكانت شركة النفط في شبوة رفعت قبل يومين أسعار البنزين القادم من مصفاة مأرب، بنسبة 60 ريالا عن كل لتر، وذلك بعد أيام قليلة من قرار أصدره المحافظ عوض الوزير بتعيين مدير جديد لفرع الشركة.



