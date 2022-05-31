مظاهرة طلابية رفضًا لزيادة رسوم الدراسة بجامعة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من طلاب جامعة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الثلاثاء، تنديدا بزيادة الرسوم الدراسية.



ورفع الطلاب خلال التظاهرة التي نُفذت أمام مبنى رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب؛ شعارات رافضة لرفع الرسوم الدراسية وتطالب الحكومة بالتحقيق بما وصفوها "الجباية الجديدة المفروضة" عليهم.



وقال بيان صادر عن الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعة تعز الذي نظم التظاهرة، إن "قيام رئاسة الجامعة بفرض لائحة مالية جديدة لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم الأنشطة والخدمات والغرامات على الطلاب خطوة مجحفة وظالمة تحول جامعتنا إلى استثمار خاص".



ووصف البيان - وصل "يمن شباب نت" نسخة منه- زيادة الرسوم بـ "الإجراء التعسفي"؛ مستغربًا إقدام رئاسة الجامعة على رفع الرسوم بشكل مضاعف عبر لائحتها المالية رغم ما تمر بها البلاد من ظروف صعبة وتدهور اقتصادي ومعيشي.



وأكد الطلاب "رفضهم القاطع للائحة المالية التي يمكن اعتبارها لائحة جبايات فاسدة تحول بين الطالب واكمال مسيرته الدراسية".



وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت على عكس كل التوقعات والبشارات التي حملتها المرحلة الجديدة وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لمعالجة الأوضاع وتحسين الوضع المعيشي والخدمي.



وأشار اتحاد الطلاب إلى قيامه "بالعديد من اللقاءات والتواصل مع الجهات المعنية برئاسة الجامعة لإيقاف هذا القرار إلا أنها كانت غير مجدية".



وأكد على "استمرار التصعيد بزخم أكبر وبكل الطرق السلمية والقانونية لإيقاف الزيادة المجحفة بالرسوم الجامعية وحتى نيل الطلاب جميع حقوقهم المشروعة".

