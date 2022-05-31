استمرار الوقفات الاحتجاجية المطالبة بفك الحصار الحوثي عن تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم عشرات من الناشطين والمواطنين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحصار عن مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام المنفذ الشمالي الشرقي للمدينة؛ لافتات كُتب عليها عبارات: "ارفعوا الحصار عن تعز" و"إلى المجلس الرئاسي أنتم أمام اختبار صعب لا تخيبوا أمل تعز".



وندد المحتجون بما أسموه "التنفيذ الانتقائي" لنصوص الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بداية أبريل الماضي لمدة شهربن.



وتضمنت الهدنة التي تنتهي في الأول من يونيو المقبل عدة بنود، وفيما نفذت الحكومة اليمنية التزامتها، رفضت مليشيات الحوثي تنفيذ ماعليها المتمثل بفتح طرق تعز والمحافظات الأخرى.



ودعا المحتجون في بيان وصل يمن شباب نت نسخة منه، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى التوقف عن سعيهم لإرضاء جماعة الحوثي على حساب أوجاع المدنيين في تعز.



والأربعاء الماضي انطلقت جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية، واستمرت لثلاثة أيام، وانتهت دون أي نتائج معلنة.



وقال البيان: "لقد شاهدنا بأعيننا طريقة إدارة غروندبرغ للمفاوضات الجارية في العاصمة الأردنية خلال الأيام الماضية، وكيف استطاع وفد الحوثيين بكل سهولة ومن خلال بعض الحركات المسرحية الهزيلة التأثير عليه ليتجه إلى العاصمة المؤقتة عدن متبنياً خيارات متواطئة مع رغبتهم الساديّة في تمديد الحصار".



وطالب البيان المبعوث الأممي بالضغط باتجاه فتح فوري لطرقات تعز الرئيسية بموجب نص الهدنة.



كما دعا مجلس القيادة الرئاسي إلى أن "يبدي مسؤولية أكبر تجاه مدينة تعز ومعاناتها، وألا يعين الحوثيين عليها من خلال التنازلات غير المشروطة لصالحهم".

