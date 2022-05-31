30 منظمة إغاثية تدعو لتمديد الهدنة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

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دعت منظمات إغاثية عاملة في اليمن أطراف النزاع، يوم الثلاثاء، إلى تمديد الهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، والتي تنتهي الخميس المقبل.



وأعربت الحكومة اليمنية عن عدم ممانعتهما تمديد الهدنة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فعلي .

وقالت المنظمات وعددها أكثر من ثلاثين، بينها ”المجلس النرويجي للاجئين“، في بيان: ”نحثكم على تمديد اتفاق الهدنة والمضي قدما لإضافة مكاسب على تلك التي تم تحقيقها خلال الشهرين الماضيين، والعمل من أجل السلام لليمنيين“.