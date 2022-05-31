مصدر : الهجوم على سوبر ماركت بعدن لم يكن بدافع السرقة وهذه هي الدوافع الحقيقة !

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يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر خاص ان الهجوم على سوبر ماركت ابو همام بالممدارة لم يكن بداعي السرقة . وقال المصدر : أن الشاب اقتحم السوبر وباشر بإطلاق النار على شابين اخرين . واضاف : الجاني استهدف الشابين بشكل مباشر وطارد احد ضحاياه الى داخل السوبر كي يضمن قتله عقب محاولة الأخير الفرار . و أوضح : باشر الجاني بالمغادرة عقب ارتكابه الجريمة دون أن يقدم على سرقة اي شيء. واختتم : يبدوا ان دوافع الجريمة لخلافات شخصية والتحقيقات جارية.

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