شكرا لبحثكم عن خبر مشرف حوثي يعتدي بالحجارة على شابة فلسطينية وسط صنعاء وفيديو يوثق فضيحته وصورته.. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مشرف لدى جماعة الحوثي الإرهابية، خلال الساعات القليلة الماضية، على الاعتداء الغاشم، بحق لاجئة فلسطينية وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين. ووثق فيديو حصل نافذة اليمن على نسخة منه، اعتداء مشرف حوثي على لاجئة فلسطينية في العاصمة المحتلة صنعاء. وأظهر الفيديو لحظة قيام المشرف الحوثي، بالاعتداء على اللاجئة الفلسطينية داخل منزلها بصنعاء، وشتمها بألفاظ نابية وعنصرية. كما أظهرت المشاهد أثناء قذف الحوثي نافذة منزل اللاجئة الفلسطينية بالحجارة ما أدى إلى ترهيب سكان المنزل وكسر زجاج النافذة.

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