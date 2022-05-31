شكرا لبحثكم عن خبر الزبيدي يناقش عراقيل تموين السوق من الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمكتبه في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس طارق الوليدي.

واطّلع الزُبيدي، خلال اللقاء من المهندس الوليدي، على آلية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، والعراقيل التي تواجه الشركة في تموين السوق.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق بما يسهم في خلق حالة من الاستقرار في العاصمة عدن وبقية المحافظات.

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لشركة النفط، الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه إدارة الشركة للقيام بدورها الخدمي على أكمل وجه.