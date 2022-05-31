الخُبجي يتفقد سير العمل بصندوق الطرق في العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - زار رئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخُبجي اليوم الثلاثاء، مبنى صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن. وتهدف الزيارة إلى متابعة سير عمل الصندوق ضمن توجيهات الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس بتنشيط المؤسسات ومتابعة مهامها وخدماتها. وبحث الخُبجي مع رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس دور الصندوق في صيانة الطرق بالعاصمة عدن والجنوب، ومشاريعه الجاري تنفيذها.

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