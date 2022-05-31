شكرا لبحثكم عن خبر قادة الحوثيون يستدعون جميع عقال حارات صنعاء بشكل مفاجئ وعقاب الجماعة ينتظر المقصرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية في العاصمة المحتلة صنعاء، بفرض مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والمصنفة إرهابياً، على عقال الحارات تحشيد الشباب والأطفال والنشء لما تسمى المراكز الصيفية الطائفية، على الرغم من إعلان الأمم المتحدة منتصف رمضان الفائت توقيع اتفاقية مع المتمردين بتحييد الأطفال عن الأعمال القتالية.

وذكرت المصادر، أن قادة الحوثيون ألزموا عقال الحارات بمختلف أحياء صنعاء على حشد أكبر قدر ممكن من الشباب والأطفال والنشء للالتحاق بما تسمى المراكز الصيفية "الطائفية" والتي دشنتها مطلع مايو الجاري، بالتزامن مع جهود يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن إيقاف الحرب باليمن وتمديد الهدنة إلى 6 أشهر.

المصادر أضافت أن قادة المليشيا استدعت عدداً من عقال الحارات وهددتهم بإقالتهم من أعمالهم في حال عدم تحشيدهم للأطفال والنشء والشباب إلى تلك المراكز والتي تهدف المليشيات عبرها لغرس وتغذية عقول الأطفال بالأفكار والمفاهيم الطائفية والإرهابية، والتي سيكون لها آثار خطيرة على النسيج الاجتماعي لما تمثله من تهديد على السلم العام في اليمن والإقليمي بشكل كلي.

كما عمدت الجماعة إلى توزيع المناهج والملازم المحرفة بشكل مجاني في المراكز الصيفية، والتي تحتوي على دروس طائفية مستوردة من حوزات قم وكربلاء، وتحرض على الكراهية والعنف، وأشعار ومفاهيم تقدس وتكرس الولاء لزعيمها والسلالة، وسط مخاوف مجتمعية من إرسال المغرر بهم من الأطفال والنشء والشباب والزج بهم في معاركها العبثية بجبهات القتال.

عقال الحارات بصنعاء، يشكون إجبار مليشيا الحوثي بشكل مستمر لهم على تحشيد وجمع الأهالي لحضور فعالياتها الطائفية التي لا تنتهي، والزامهم بإحضار الشباب والأطفال لتجنيدهم في صفوفها بهدف إرسالهم لجبهات القتال.