شكرا لبحثكم عن خبر بعد مقتل شخصين .. أضخم حشد قبلي مسلح يزحف صوب سيئون .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر قبلية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت أن هناك استعدادات لزحف مئات المسلحين من شباب ورجال قبيلة الصيعر أحدى أكبر القبائل في وادي حضرموت صوب مدينة سيئون .

وبحسب المصادر أن هناك موكب قبلي كبير سوف يزحف خلال الساعات القادمة من مناطق قبائل الصيعر في وادي وصحراء حضرموت صوب مدينة سيئون من أجل مناصر قضية مقتل أثنين من أبناء القبيلة قتلو بحوادث منفصلة في القطن والعبر خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر أن الفوج القبلي المسلح سوف يلتقي مدير عام الأمن والشرطة الجديد المقدم ركن عبدالله بن حبيش الصيعري بعد تسلم مهامه رسمياً بتوجيهات من المجلس الرئاسي وسيتم تسليمه رسالة هامة من أبناء القبيلة للمطالبة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثتين وتسليم الجناة للعادلة لينالو جزائهم العادل.