شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بالمكلا يناقش أوضاع واحتياجات كهرباء ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع وقد بمدينة المكلا برئاسة وكيل أول حضرموت عمرو العليي، امس، أوضاع كهرباء ساحل حضرموت، والحلول العاجلة لتوفير احتياجاتها .



وفي الاجتماع الذي ضم ووكلا المحافظة للشؤن الفنية المهندس أمين بارزيق، وشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي , وشؤون الأمن والدفاع صالح الاحمدي، وحسن الجيلاني والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، تم الوقوف أمام الإشكاليات التي تواجه خدمات الكهرباء ومنها توفير وقود المازوت والديزل الكافي لتشغيل محطات التوليد الكهربائي.