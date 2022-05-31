بحث استكمال تحضيرات الدورة الـ 15 للجنة العليا المشتركة اليمنية- الاردنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الفنية الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع أمين عام وزارة الصناعة والتجار بالمملكة الأردنية الهاشمية دانا الزعبي، استكمال تحضيرات الدورة الـ 15 للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين، واتفاقيات ووثائق التعاون المقترحة والأولويات خلال الفترة المقبلة.



واستعرض الدكتور باصهيب، نتائج التفاهمات السابقة في إطار تعزيز الروابط المشتركة والتعاون في مختلف المجالات، والوثائق المقترح التوقيع عليها خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين .. موضحا أن اللجنة العليا اليمنية -الأردنية المشتركة، تعد من أكثر اللجان العربية انتظاماً ما جعلها نموذجاً للتعاون العربي ورسالة قوية لتحقيق التكامل بين الدول العربية.

وأكد أن العلاقة الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين يدفعهما للمضي قدماً والانتقال بها إلى نطاق أكثر تكاملاً وإستراتيجية في ظل توجه الحكومة الشرعية بقيادة المجلس الرئاسي نحو إحلال السلام .. منوها بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين بما يتوافق مع ألاولويات الوطنية وتطلعاتهما لمزيد من التكامل الاقتصادي، وتقوية التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.

من جهتها أكدت الزعبي، رغبة الأردن في تعاون بناء بالإعداد والتحضير لدورة اللجنة العليا المشتركة .. متطلعة إلى أن تثمر الاجتماعات التي تتم في إطار الدورة الـ 15 للجنة العليا اليمنية-الأردنية المشتركة عن حلقة جديدة من حلقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين يكون لها بالغ الأثر على المضي قدما نحو مستقبل مشرق لليمن والأردن .. مشيدة بالتنسيق المستمر بين الجانبين بهدف الوصول للصيغ المثلى لاتفاقيات التعاون بين البلدين، وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك.