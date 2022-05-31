شبيبة يترأس اجتماعاً موسعاً لممثلي الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة العليا للحج محمد شبيبة، بمكة المكرمة، وضم ممثلي الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج سير الترتيبات والتجهيزات لموسم الحج.



واكد الوزير أن عملية تقسيم الحصص تمت بالتساوي بين جميع الوكالات وبشكل عادل ومنصف، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والمهام والتعاميم الصادرة من قبل قطاع الحج والعمرة بالوزارة، محذرًا من اي تقصير للوكالات المعتمدة سواء في التسجيل أو التسكين أو التفويج، أو في أي مرحلة من مراحل الحج، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات بحق اي وكالة ترتكب ذلك.

فيما استعرض وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، استعدادات القطاع لموسم حج هذا العام، موضحا أن الوزارة تعكف على اختيار أكفأ شركات النقل لهذا الموسم مع الأخذ في الاعتبار معايير الأمن والسلامة، والاستفادة من تجارب الأعوام الماضية.