شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. إجتماع يضم الماس والوكيل الحمزة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أجتمع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اليوم بالأستاذ عبد العزيز الحمزة وكيل محافظة أبين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز المشاريع المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل الطرق في محافظة ابين.
ونقل المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة اهتمام القيادة السياسية ممثلة بوزارة الاشغال العامة وصندوق صيانة الطرق بمحافظة أبين .
ونوه الماس أن الصندوق وضع في خططه تنفيذ عدة مشاريع صيانة في المحافظة بتمويل ذاتي محلي وكذا بتمويل دولي إضافة الى المشاريع اليومية المتسمرة والمتمثلة في اعمال إزاحة الرمال من الطرقات التابعة للمحافظة.
بدوره قال الوكيل الحمزة أن الجهود التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور بالمحافظة كبيرة وتستحق التقدير والاشادة.
صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.
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