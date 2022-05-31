وزارة الاتصالات تناقش رفع كفاءة عمل شركة عدن نت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، امس سير العمل في شركة عدن نت واوضاعها المالية والادارية والفنية والمشاكل والعراقيل الذي تواجهها.



الاجتماع الذي رأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، ناقش مع قيادة وموظفين الشركة، أهمية رفع كفاءة القدرة التنافسية للشركة والتطلعات المستقبلية والتوسيعية المتعلقة في تطوير مشاريع وخدمات لتقنية الجيل الرابع.

وأكد العوج تطلع الوزارة الى الارتقاء بخدمات عدن نت الى آفاق المستقبل الحديث المتجدد.. مشيرا الى أن قطاع الاتصالات يواجه إشكاليات كبيرة ناتجة من زيادة الطلب على الخدمة المزودة لتقنية الجيل الرابع وما يتطلب ذلك تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بوضع أداء الشركة..منوهاًإلى وضع حلول آنية وملائمة فيما يتعلق بسير العمل وتحسين اوضاع الموظفين المعيشية والمالية والادارية.

واستمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات،إلى عدد من الاراء والمقترحات حول المشاكل الذي رافقت سير العمل خلال السنوات واحتياجاتهم، واحتياجاتهم..مثمناً جهود فنيين وإداريين وقياديين في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة لعدن نت، ووضعهم بصورة التشخيص والتصورات المطروحة مع قيادة الشركة لمعالجة جوانب العمل التنظيمي والمالي والادراي والتاهيلي

فيما استعرض مدير شركة عدن نت منصور الوليدي، الصعوبات والخطط التوسيعة لابراج عدن نت في المحافظات المحررة..موكداً الحرص على بذل المزيد من الجهود للتغلب على التحديات الراهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلى ذلك، تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مبنى شركة تيليمن،مستمعاً من مدير الشركة المهندس طارق باكران، إلى شرح عن طبيعة المهام المناط وسير العمل،كما اطلع على الاعمال التجهيزية والتشطيبية لمبنى الوزارة وشركة عدن نت الذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه 70 بالمائة من المشروع.

ووجه باستكمال كافة التجهيزات ومنها انشاء المكاتب الادارية لعدن نت وفقا للمعايير الحديثة بما في ذلك تجهيز قاعة اجتماعات باستخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الخارج عن بعد، وسرعة الانجاز وفق المدة الزمنية المحددة.