‏الارياني يستغرب الصمت الدولي إزاء تصاعد عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استغرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء تصاعد عمليات تجنيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران للاطفال في مناطق سيطرتها.



واوضح ان المجتمع الدولي لم يتخذ اي خطوة لوقف عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للاطفال، واتخاذهم وقودا لحربها العبثية، والتي تأتي في ظل اعلان الهدنة الاممية والجهود التي تبذل للوصول لوقف شامل لاطلاق النار، وحل سياسي شامل وفق المرجعيات.

واشار الارياني الى ان المشاهد التي تتسرب من داخل ما يسمى "مراكز صيفية" لقيادات في مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، وهي تستدرج الاطفال وتعبئهم بالافكار المتطرفة وشعارات الموت والعنف والكراهية، يؤكد استعداداتها لدورة تصعيد جديدة، ومضيها في أوسع عمليات لتجنيد الاطفال في تاريخ البشرية.

‏وجدد مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي باتخاذ موقف قوي وواضح من هذه الجريمة النكراء، والضغط لوقف عمليات تجنيد مليشيا الحوثي الارهابية للاطفال، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا، وادراجهم ضمن قوائم الارهاب الدولية.