الوكيل السعيدي يطلع على التدخلات الجارية في مباني مدينة شبام التاريخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في تعزيز مباني مدينة شبام التاريخية.



وتعرف الوكيل من مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب ومدير عام مكتب الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية فرع شبام حسن عيديد، على نسبة ما تم انجازه الى الان في مباني المدينة التي ستسهم في حماية مباني المدينة وإظهارها بالمظهر الجمالي المتوافق مع مكانتها كمدينة تاريخية مهمة.

الى ناقش الوكيل المساعد مع مدير عام المديرية ومدير مكتب الهيئة بحضور مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض لقصم وعدد من المختصين طبيعة اعمال المراحل القادمة في تدخلات مشروعي الصندوق الاجتماعي والأشغال العامة داخل المدينة التاريخية شبام.

واكد مدير عام مديرية شبام، أن السلطة المحلية بالمديرية تؤلي مشاريع المديرية كامل الاهتمام نظرا لاهمية المدينة ومكانتها على المستويين المحلي والوطني والعالمي باعتبارها واحدة من مدن التراث الانساني.

وجرى في اللقاء التاكيد، على أن تشمل اعمال المشروع كافة المواقع المهمة داخل المدينة ومنها مدرسة بن سميط التي تعتبر المدرسة الوحيدة داخل المدينة التاريخية ولها عبقها التاريخي، و حاجتها الماسة للتدخل العاجل لترميمها.