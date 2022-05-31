بلادنا تشارك في اعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة في الاردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في اعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالتعاون مع مجموعة باثفابندر من أجل مجتمعات سلمية عادلة وشاملة، والمنعقد في العاصمة الاردنية عمان بوفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري.



ويناقش المنتدى على مدى يومين، بمشاركة قادة سياسيون ووزراء وخبراء ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقة العربية، السياسات التي تحقق المساواة والصعوبات التي تحول دون تحقيق المساواة ، بالإضافة إلى موضوع الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل وتحسين التمويل كتدابير يمكن اتخاذها على مستوى السياسات العامة.

واستعرض الوزير الزعوري، الوضع القائم في اليمن والتحديات الماثلة أمام الحكومة اليمنية في ظل الحرب والازمات..مشيراً الى الوضع المأساوي الذي تمر بها اليمن جراء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية منذ مايزيد عن سبع سنوات..مؤكداً ان الحكومة اليمنية عملت على تقديم حزمة من الاجراءات لمنع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ، والحيلولة دون توقف الخدمات ..مثمناً جهود ومواقف الاشقاء في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في دعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.

شارك في اعمال المنتدى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نجلاء الصياد.