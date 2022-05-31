طارق صالح يناقش اوضاع مطارات وموانئ المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، امس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الجوي الكابتن صالح سليم بن نهيد، ومدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، في إطار متابعته لأوضاع المطارات والموانئ في المناطق المحررة وتأهيلها وتطويرها وتشغيل المتوقف منها.



وناقش اللقاء الذي انعقد بحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اوضاع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وكذلك أوضاع ميناء المخا، والاشكاليات التي تكتنف سير الأداء فيهما.

واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بن نهيد، الى شرح مفصل عن مهام الهيئة والمشاكل والعقبات التي تواجهها، والجهود التي تبذلها لإعادة تأهيل المطارات في المناطق المحررة، وتطبيق اجراءات السلامة حسب معايير المنظمة الدولية للطيران.

وحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سرعة تطوير أداء الهيئة العامة للطيران خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بمسئولياتها كمؤسسة وطنية سيادية تعني بسلامة الطيران المدني في كافة الأجواء اليمنية ووفق الانظمة المعمول بها في مختلف دول العالم، موضحا أن مجلس القيادة والحكومة سيعملان على دعم الهيئة بما يسهل مهام تطويرها وبكل الوسائل.

كما أستمع إلى شرح مفصل من الدكتور عبدالملك الشرعبي عما تحقق في سياق الجهود التي تبذل لإعادة تأهيل ميناء المخا ومرفقاته، بالإضافة الى محجر الميناء البيطري والنباتي.

ووجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مدير ميناء المخا بمضاعفة الجهود وتأهيل الكوادر العاملة، والعمل بكل ما من شأنه تفعيل الميناء وتأهيله للنهوض بدوره ومكانته كميناء تاريخي وحيوي.