رئيس مجلس القيادة يحث المبعوث الاممي على إلزام المليشيا الحوثية بفتح كافة معابر تعز والمدن الاخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، ومعه نائبي رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، الاثنين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في ثالث زيارة له هذا الشهر الى العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد حراكا دبلوماسيا كبيرا.



واطلع الرئيس العليمي ونائباه من المبعوث الاممي على مستجدات الجهود الجارية بشأن تنفيذ الهدنة، وفرص تمديدها والبناء عليها لدفع مليشيا الحوثي نحو السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية المتوافق عليها.

وعرض غروندبرغ نتائج المرحلة الاولى من المفاوضات، حول فتح معابر تعز والمحافظات الاخرى، التي استمر فيها تعنت المليشيا الحوثية وعدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز والمحافظات الأخرى من اجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وخلال اللقاء شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية دفع المليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح كافة المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة.

واكد الرئيس العليمي، استمرار دعم القيادة والحكومة الشرعية للجهود الاممية من اجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مزيد المبادرات لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، وعدم المساومة حول اي حق من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وعن المكتب الاممي نائب مبعوث الامم المتحدة معين شريم، وابريل إلي مسؤولة الشؤون السياسية في المكتب، وسارة آليات ماتيلدا المساعدة الخاصة للمبعوث.